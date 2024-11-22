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В ОП заявили, что работают "в обычном режиме" несмотря на угрозу удара по правительственному кварталу

Ирина БалачукПятница, 22 ноября 2024, 11:33
В ОП заявили, что работают в обычном режиме несмотря на угрозу удара по правительственному кварталу
Офис президента. Фото из Facebook ОП

22 ноября Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Никифорова: "Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях".

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Предыстория:

  • Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября, поскольку народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.
  • В то же время "Интерфакс-Украина" отмечает, что работники нескольких государственных ведомств, расположенных в правительственном квартале, заявили, что не получали каких-либо рекомендаций или предупреждений относительно работы 22 ноября.

Офис президента
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