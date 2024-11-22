В ОП заявили, что работают "в обычном режиме" несмотря на угрозу удара по правительственному кварталу
Пятница, 22 ноября 2024, 11:33
22 ноября Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Никифорова: "Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях".
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Предыстория:
- Верховная Рада отменила заседание, запланированное на 22 ноября, поскольку народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.
- В то же время "Интерфакс-Украина" отмечает, что работники нескольких государственных ведомств, расположенных в правительственном квартале, заявили, что не получали каких-либо рекомендаций или предупреждений относительно работы 22 ноября.