В ОП заявили, что работают "в обычном режиме" несмотря на угрозу удара по правительственному кварталу

22 ноября Офис президента работает в обычном режиме со стандартным соблюдением правил безопасности, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Никифорова: "Офис президента работает в обычном режиме с соблюдением стандартных мер безопасности: будет тревога – будем в укрытиях".

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