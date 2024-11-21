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Нардепів попередили про можливий удар по урядовому кварталу, засідання ВР скасували – джерела

"Українська правда"Четвер, 21 листопада 2024, 22:35
Нардепів попередили про можливий удар по урядовому кварталу, засідання ВР скасували – джерела
Верховна Рада. Фото - Getty Images

У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу. 

Джерело: співрозмовники "Української правди" серед нардепів, народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram

Деталі: За даними співрозмовників УП, депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.

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За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.

Що передувало:

  • Правитель Росії Володимир Путін заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Він також заявив, що надалі цивільних українців начебто попереджатимуть про застосування ракет середньої дальності.

Верховна Рада
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