Нардепів попередили про можливий удар по урядовому кварталу, засідання ВР скасували – джерела
Четвер, 21 листопада 2024, 22:35
У Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада. Народних депутатів попередили про ймовірну загрозу російського удару по урядовому кварталу.
Джерело: співрозмовники "Української правди" серед нардепів, народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram
Деталі: За даними співрозмовників УП, депутатів попередили про загрозу обстрілу та закликали обмежити присутність їх та їхніх родин в межах урядового кварталу.
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За словами Гончаренка, на засіданні планували провести годину запитань до уряду. Наступне засідання планується у грудні.
Що передувало: