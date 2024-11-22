Росіяни атакували Дніпро: пошкоджена інфраструктура
П'ятниця, 22 листопада 2024, 13:13
22 листопада російські війська атакували Дніпровський район Дніпра, внаслідок удару зазнала руйнувань міська інфраструктура.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Дослівно: "Російська армія атакувала Дніпровський район. Пошкоджена інфраструктура. Зараз всі деталі уточнюємо".
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Деталі: Лисак закликав мешканців області не нехтувати сигналами про повітряну тривогу.
Передісторія:
- 21 листопада російські окупанти атакували Дніпро – пошкодили промислове підприємство, реабілітаційний центр, житлові будинки та гаражі; внаслідок удару постраждали 2 людини.