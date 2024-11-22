Россияне атаковали Днепр: повреждена инфраструктура
Пятница, 22 ноября 2024, 13:13
22 ноября российские войска атаковали Днепровский район Днепра, в результате удара подверглась разрушениям городская инфраструктура.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Дословно: "Российская армия атаковала Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем".
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Детали: Лысак призвал жителей области не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.
Предыстория:
- 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.