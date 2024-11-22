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Россияне атаковали Днепр: повреждена инфраструктура

Анастасия ПроцПятница, 22 ноября 2024, 13:13
Россияне атаковали Днепр: повреждена инфраструктура
Иллюстративное фото: Getty Images

22 ноября российские войска атаковали Днепровский район Днепра, в результате удара подверглась разрушениям городская инфраструктура.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно: "Российская армия атаковала Днепровский район. Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем".

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Детали: Лысак призвал жителей области не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

Предыстория:

  • 21 ноября российские оккупанты атаковали Днепр – повредили промышленное предприятие, реабилитационный центр, жилые дома и гаражи; в результате удара пострадали 2 человека.

Днепр
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