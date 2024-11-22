ЗМІ: Україна після атаки новою ракетою РФ хоче отримати THAAD, або модернізацію Patriot

Україна працює з американськими партнерами над отриманням протиракетної системи THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим експериментальним типом ракети.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Генеральному штабі ЗСУ, пише "Європейська правда"

Деталі: Співрозмовник агентства зазначив, що, за даними Генштабу, кількість цих нових експериментальних ракет дуже лімітована. Водночас у ЗСУ вважають, що мета РФ – залякати українців.

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"За всіма характеристиками – і за висотою, і за швидкістю – вони перевершують звичайні ракети", – зазначили в Генштабі.

За словами співрозмовника, наразі тривають переговори з американською стороною про надання відповідних систем.

Розглядається два варіанти збиття зазначених ракет: або модернізувати Patriot, або отримати відповідні системи THAAD – протиракетні комплекси, здатні збивати балістичні ракети.

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Лідер Росії Владімір Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".