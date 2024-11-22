Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Украина после атаки новой ракетой РФ хочет получить THAAD, или модернизацию Patriot

Кристина Бондарева, Александр ШумилинПятница, 22 ноября 2024, 16:56
СМИ: Украина после атаки новой ракетой РФ хочет получить THAAD, или модернизацию Patriot
Фото: Getty Images

Украина работает с американскими партнерами над получением противоракетной системы THAAD или модернизацией Patriot в связи с атакой России новым экспериментальным типом ракеты.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ, пишет "Европейская правда"

Детали: Собеседник агентства отметил, что, по данным Генштаба, количество этих новых экспериментальных ракет очень лимитировано. В то же время в ВСУ считают, что цель РФ – запугать украинцев.

Реклама:

"По всем характеристикам – и по высоте, и по скорости – они превосходят обычные ракеты", – отметили в Генштабе.

По словам собеседника, сейчас ведутся переговоры с американской стороной о предоставлении соответствующих систем.

Рассматривается два варианта сбития указанных ракет: либо модернизировать Patriot, либо получить соответствующие системы THAAD – противоракетные комплексы, способные сбивать баллистические ракеты.

РЕКЛАМА:

Лидер России Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

ПВОРосcияракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
ПВО
Украине передали обещанную Канадой систему ПВО NASAMS
Зеленский: Уже говорим с партнерами о системах ПВО, которые остановят новые риски из РФ
Россия с ночи атакует Украину дронами: ПВО уничтожила 64 БпЛА из 114, четыре еще кружат
Последние новости
03:04
обновляетсяРоссияне атакуют Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза – соцсети
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
23:33
Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении перемирия
Все новости...
Реклама:
Реклама: