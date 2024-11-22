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Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара

Валентина РоманенкоП'ятниця, 22 листопада 2024, 17:37
Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледара
скриншот із матеріалів прокуратури

Поблизу Вугледара Донецької області окупанти розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України: прокуратура почала розслідування.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За оперативними даними, 2 жовтня військовослужбовці ЗС РФ здійснили штурм позицій Збройних сил України поблизу міста Вугледар. В ході наступу окупанти взяли у полон 5 беззбройних українських захисників. Одного з них вони вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

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Дослівно: "Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події.

Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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Що передувало: Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.

воєнні злочиниполонені
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