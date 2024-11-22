Россияне расстреляли пятерых пленных бойцов ВСУ возле Угледара

Вблизи Угледара Донецкой области оккупанты расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил Украины: прокуратура начала расследование.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По оперативным данным, 2 октября военнослужащие ВС РФ совершили штурм позиций Вооруженных сил Украины вблизи города Угледар. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли.

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Дословно: "Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Досудебное расследование - ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях".

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Что предшествовало: Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.