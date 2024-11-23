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Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 07:45
Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений
ілюстративне фото: Getty Images

Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю та області загинув 55-річний чоловік, 11-річний хлопчик зазнав поранень.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя".

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Фото: Запорізька ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Деталі: Федоров повідомив, що протягом минулої доби війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

Передісторія:

  • Увечері 22 листопада окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Один удар прийшовся по одному із населених пунктів регіону. Другий удар прийшовся по Запоріжжю. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

жертвиЗапоріжжяЗапорізька область
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