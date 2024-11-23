Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений
Субота, 23 листопада 2024, 07:45
Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю та області загинув 55-річний чоловік, 11-річний хлопчик зазнав поранень.
Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова: "55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя".
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Деталі: Федоров повідомив, що протягом минулої доби війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.
Передісторія:
- Увечері 22 листопада окупанти завдали двох ударів по Запоріжжю. Один удар прийшовся по одному із населених пунктів регіону. Другий удар прийшовся по Запоріжжю. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.