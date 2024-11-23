Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений

Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю та області загинув 55-річний чоловік, 11-річний хлопчик зазнав поранень.

Джерело: очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "55-річний чоловік загинув внаслідок ворожого авіаудару по Запорізькому району, 11-річний хлопчик дістав поранення через атаку росіян на Запоріжжя".

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Фото: Запорізька ОВА

Деталі: Федоров повідомив, що протягом минулої доби війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці.

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