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Армия РФ нанесла удар по Запорожью и области: есть погибший и раненый

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 07:45
Армия РФ нанесла удар по Запорожью и области: есть погибший и раненый
иллюстративное фото: Getty Images

В результате российского авиаудара по Запорожью и области погиб 55-летний мужчина, 11-летний мальчик получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранения из-за атаки россиян на Запорожье".

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Фото: Заорожская ОВА
Фото: Заорожская ОВА

Детали: Федоров сообщил, что за прошедшие сутки войска РФ совершили 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

Предыстория:

  • Вечером 22 ноября оккупанты нанесли два удара по Запорожью. Один удар пришелся по одному из населенных пунктов региона. Второй удар пришелся по Запорожью. По предварительной информации, никто не пострадал.

жертвыЗапорожьеЗапорожская область
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