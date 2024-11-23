Армия РФ нанесла удар по Запорожью и области: есть погибший и раненый

В результате российского авиаудара по Запорожью и области погиб 55-летний мужчина, 11-летний мальчик получил ранения.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранения из-за атаки россиян на Запорожье".

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Фото: Заорожская ОВА

Детали: Федоров сообщил, что за прошедшие сутки войска РФ совершили 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке.

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