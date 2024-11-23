У Бердянську в районі порту пролунав вибух
Субота, 23 листопада 2024, 08:43
В окупованому Бердянську на Запоріжжі вночі на 23 листопада пролунав гучний вибух, ймовірно є влучання в районі порту.
Джерело: Бердянська МВА, "Бердянськ сьогодні"
Деталі: Українська влада повідомила про влучання по порту.
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Дослівно МВА: "Гучно в районі порту.
Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух.
Попередньо - є влучання по порту".
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Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що в той час окупанти оголошували загрозу БПЛА. Також зазначається, що після вибуху в районі порту було видно заграву, а у прибережних районах "відчувався запах горілого".
Окупанти ніяк не прокоментували вибух.
Нагадаємо: Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю та області загинув 55-річний чоловік, 11-річний хлопчик зазнав поранень.