Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бердянську в районі порту пролунав вибух

Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 08:43
У Бердянську в районі порту пролунав вибух
deepstatemap

В окупованому Бердянську на Запоріжжі вночі на 23 листопада пролунав гучний вибух, ймовірно є влучання в районі порту.

Джерело: Бердянська МВА, "Бердянськ сьогодні"

Деталі: Українська влада повідомила про влучання по порту.

Реклама:

Дослівно МВА: "Гучно в районі порту.

Приблизно о 23:40 бердянці почули гучний вибух.

Попередньо - є влучання по порту".

РЕКЛАМА:

Деталі: Місцеві ЗМІ пишуть, що в той час окупанти оголошували загрозу БПЛА. Також зазначається, що після вибуху в районі порту було видно заграву, а у прибережних районах "відчувався запах горілого".

Окупанти ніяк не прокоментували вибух.

Нагадаємо: Унаслідок російського авіаудару по Запоріжжю та області загинув 55-річний чоловік, 11-річний хлопчик зазнав поранень.

БердянськЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Харківщині у пожежі загинули четверо братів: матері оголосили підозру

РФ стягує сили до Кінбурнської коси, щоб не дати ЗСУ форсувати Дніпро – Сили оборони півдня

Екснардеп Царьов отримав ще один вирок: 8 років із конфіскацією всього майна

У Польщі заявили, що готові розпочати ексгумацію на Волині протягом доби

фотоЄвропарламент затвердив склад нової Єврокомісії і призначив дату початку її роботи

Нардеп "Слуги народу" висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив чому

Усі новини...
DeepState: Російські війська мають просування поблизу пʼяти населених пунктів Донеччини
Армія РФ завдала удару по Запоріжжю та області: є загиблий та поранений
Мінус 1400 окупантів і 20 танків – Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу
Росіяни атакували житлові квартали Херсонщини – п’ятеро поранених
Останні новини
19:58
Трамп призначив спецпосланника з питань України та Росії
19:56
TikTok заблокує дітям доступ до "фільтрів краси" через загрозу психічному здоров’ю
19:50
Північна Корея надасть Росії більше балістичних ракет та важку техніку – США
19:36
Центробанк Росії перестає купувати валюту на тлі обвалу рубля
19:26
США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP
19:23
фотоУ Львові жінка вперше повернула через суд дитину, яку залишила у "Вікні життя"
19:17
Графіки відключення світла для населення у четвер діятимуть протягом 11 годин
18:59
Австралія довічно дискваліфікувала спортсмена, який приніс країні три медалі на Олімпіаді-2024
18:59
Посли ЄС підтримали вступ Болгарії та Румунії до Шенгену
18:58
Російські війська атакували прикордоння Сумщини безпілотником, є поранений
Усі новини...
Реклама:
Реклама: