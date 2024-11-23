ФСБ у Криму півтори доби утримувала головредку кримськотатарського дитячого журналу
Субота, 23 листопада 2024, 10:59
В окупованому Криму повідомляли про зникнення головної редакторки кримськотатарського дитячого журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімової, вона вийшла на зв’язок уночі на 23 листопада та повідомила про утримування співробітниками ФСБ.
Джерело: Муслімова у Facebook
Деталі: Вона повідомила, що співробітники мали запитання щодо роботи її журналу після "отримання сигналу".
Реклама:
Пряма мова Муслімової: "До мене ніякої сили не було застосовано. Були дуже коректні працівники ФСБ. Розбиралися дуже довго, хто це написав, хто це зробив.
Дуже багато запитань було про мою роботу, про журнал".
РЕКЛАМА:
Деталі: Також Муслімова розповіла, що журнал, маючи 1 485 передплатників, ще "якось тримається".