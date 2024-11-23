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ФСБ в Крыму полтора суток удерживала главреда крымскотатарского детского журнала

Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 10:59
ФСБ в Крыму полтора суток удерживала главреда крымскотатарского детского журнала
Муслимова (посередине), фото из фейсбук

В оккупированном Крыму сообщали об исчезновении главного редактора крымскотатарского детского журнала "Арманчыкъ" Эдие Муслимовой, она вышла на связь ночью на 23 ноября и сообщила об удерживании сотрудниками ФСБ.

Источник: Муслимова в Facebook

Детали: Она сообщила, что сотрудники имели вопросы о работе ее журнала после "получения сигнала".

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Прямая речь Муслимовой: "Ко мне никакой силы не было применено. Были очень корректные сотрудники ФСБ. Разбирались очень долго, кто это написал, кто это сделал.

Очень много вопросов было о моей работе, о журнале".

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Детали: Также Муслимова рассказала, что журнал, имея 1 485 подписчиков, еще "как-то держится".

Крымкрымские татарыФСБмедиа
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