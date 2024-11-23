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Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині

Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 20:53
Reuters: Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині
ілюстративне фото AFP via Getty Images

За даними джерела Reuters у Генштабі ЗСУ, наразі внаслідок контратак Росії Україна втратила понад 40% території Курської області, над якою встановила контроль із серпня.

Джерело: Reuters із посиланням на джерело в українському Генштабі

Пряма мова джерела: "Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія менша. Противник посилює свої контратаки.

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Зараз ми контролюємо приблизно 800 квадратних кілометрів. Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору".

Деталі: Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового зараз є найбільш загрозливим для Києва, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів на день і вже зуміли прорватися на деяких ділянках.

За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.

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Джерело в українському Генштабі також повідомило, що військові вжили заходів для посилення протиповітряної оборони над Києвом і планують аналогічні кроки для Сум та Харкова.

Що передувало: У суботу президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін поставив завдання витіснити українські сили з Курської області до 20 січня, коли має відбутися інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

Курська область війнаГенштаб
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