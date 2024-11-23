По данным источника Reuters в Генштабе ВСУ, сейчас в результате контратак России Украина потеряла более 40% территории Курской области, над которой установила контроль с августа.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в украинском Генштабе

Прямая речь источника: "Больше всего мы контролировали около 1 376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки.

Реклама:

Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько это будет целесообразно с военной точки зрения".

Детали: Источник в Генштабе также сообщил, что район Курахово сейчас является наиболее угрожающим для Киева, поскольку российские войска продвигаются там на 200-300 метров в день и уже сумели прорваться на некоторых участках.

По словам источника, сейчас в Украине воюют около 575 тысяч военнослужащих РФ, и Россия намерена увеличить численность своих войск до 690 тысяч.

РЕКЛАМА:

Источник в украинском Генштабе также сообщил, что военные приняли меры для усиления противовоздушной обороны над Киевом и планируют аналогичные шаги для Сум и Харькова.

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин поставил задачу вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января, когда должна состояться инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.