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Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Катерина ТищенкоСуббота, 23 ноября 2024, 20:53
Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области
иллюстративное фото AFP via Getty Images

По данным источника Reuters в Генштабе ВСУ, сейчас в результате контратак России Украина потеряла более 40% территории Курской области, над которой установила контроль с августа.

Источник: Reuters со ссылкой на источник в украинском Генштабе

Прямая речь источника: "Больше всего мы контролировали около 1 376 квадратных километров, сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки.

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Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько это будет целесообразно с военной точки зрения".

Детали: Источник в Генштабе также сообщил, что район Курахово сейчас является наиболее угрожающим для Киева, поскольку российские войска продвигаются там на 200-300 метров в день и уже сумели прорваться на некоторых участках.

По словам источника, сейчас в Украине воюют около 575 тысяч военнослужащих РФ, и Россия намерена увеличить численность своих войск до 690 тысяч.

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Источник в украинском Генштабе также сообщил, что военные приняли меры для усиления противовоздушной обороны над Киевом и планируют аналогичные шаги для Сум и Харькова.

Что предшествовало: В субботу президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин поставил задачу вытеснить украинские силы из Курской области до 20 января, когда должна состояться инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Курская область войнаГенштаб
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