Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанішина: Тренування інструкторами ЄС воїнів ЗСУ на території України – питання часу

Іван Д'яконовВівторок, 26 листопада 2024, 02:22
Стефанішина: Тренування інструкторами ЄС воїнів ЗСУ на території України – питання часу
Ольга Стефанішина. Фото: Getty Images

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами на вечорі солідарності з постраждалими від насильства заявила, що проведення інструкторами з ЄС тренувальних місій для воїнів ЗСУ на території України – лише питання часу.

Джерело: Стефанішина в коментарі "Укрінформ"

Пряма мова: "Звичайно, ми говоримо (з європейськими партнерами – ред.) про тренувальні навчання українських військових. Ми сьогодні бачимо це як елемент оснащення українських бригад, тобто ми забезпечуємо укомплектованість бригад, вони мають бути забезпечені тренуванням і відповідно оснащені. Тому, я думаю, це лише питання часу, коли відбуватиметься тренування (європейськими інструкторами – ред.) на території України".

Реклама:

Деталі: За словами Стефанішиної, йдеться про підготовку й оснащення більше десятка українських бригад, тож це "абсолютно прагматичне рішення, до якого ми рухаємося".

Передісторія:

  • У травні 2024 року Київ звернувся до ЄС з проханням провести деякі навчання на українській землі, але серед країн-членів багато скептиків, які попереджають, що блок може бути втягнутий у війну, і сумніваються щодо здатності Києва захистити навчальні майданчики від російських атак, враховуючи гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони.
  • Наприкінці листопада головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістофер Фройдінг заявив, що не бачить практичних переваг у проведенні військових навчань на території України.
  • Генерал вважає, що тренування в Україні є більш ризикованими, оскільки росіяни намагатимуться атакувати будь-які навчальні об’єкти, де перебуватимуть військові НАТО.
  • "У нас у Німеччині та в усіх інших державах НАТО в Європі є чудові навчальні заклади з набагато кращими умовами навчання. Тому я вважаю, що набагато краще рішення – проводити навчання в Німеччині, в Європі, адже ми можемо бути набагато ефективнішими та інвестувати в інструкторів, посилюючи рівень навчання, оскільки нам не потрібно дбати про безпеку", – зауважив Фройдінг.

Збройні силиЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
Збройні сили
Росіяни штурмували Покровський і Курахівський напрямки майже 100 разів за добу
Німецькі інструктори готові навчати українських військових на рівні штабів батальйонів і бригад
Росіяни атакували Покровський напрямок понад 50 разів та втратили 350 вояків – Генштаб
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: