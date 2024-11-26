Стефанішина: Тренування інструкторами ЄС воїнів ЗСУ на території України – питання часу

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами на вечорі солідарності з постраждалими від насильства заявила, що проведення інструкторами з ЄС тренувальних місій для воїнів ЗСУ на території України – лише питання часу.

Джерело: Стефанішина в коментарі "Укрінформ"

Пряма мова: "Звичайно, ми говоримо (з європейськими партнерами – ред.) про тренувальні навчання українських військових. Ми сьогодні бачимо це як елемент оснащення українських бригад, тобто ми забезпечуємо укомплектованість бригад, вони мають бути забезпечені тренуванням і відповідно оснащені. Тому, я думаю, це лише питання часу, коли відбуватиметься тренування (європейськими інструкторами – ред.) на території України".

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Деталі: За словами Стефанішиної, йдеться про підготовку й оснащення більше десятка українських бригад, тож це "абсолютно прагматичне рішення, до якого ми рухаємося".

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