Стефанішина: Тренування інструкторами ЄС воїнів ЗСУ на території України – питання часу
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами на вечорі солідарності з постраждалими від насильства заявила, що проведення інструкторами з ЄС тренувальних місій для воїнів ЗСУ на території України – лише питання часу.
Джерело: Стефанішина в коментарі "Укрінформ"
Пряма мова: "Звичайно, ми говоримо (з європейськими партнерами – ред.) про тренувальні навчання українських військових. Ми сьогодні бачимо це як елемент оснащення українських бригад, тобто ми забезпечуємо укомплектованість бригад, вони мають бути забезпечені тренуванням і відповідно оснащені. Тому, я думаю, це лише питання часу, коли відбуватиметься тренування (європейськими інструкторами – ред.) на території України".
Деталі: За словами Стефанішиної, йдеться про підготовку й оснащення більше десятка українських бригад, тож це "абсолютно прагматичне рішення, до якого ми рухаємося".
Передісторія:
- У травні 2024 року Київ звернувся до ЄС з проханням провести деякі навчання на українській землі, але серед країн-членів багато скептиків, які попереджають, що блок може бути втягнутий у війну, і сумніваються щодо здатності Києва захистити навчальні майданчики від російських атак, враховуючи гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони.
- Наприкінці листопада головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістофер Фройдінг заявив, що не бачить практичних переваг у проведенні військових навчань на території України.
- Генерал вважає, що тренування в Україні є більш ризикованими, оскільки росіяни намагатимуться атакувати будь-які навчальні об’єкти, де перебуватимуть військові НАТО.
- "У нас у Німеччині та в усіх інших державах НАТО в Європі є чудові навчальні заклади з набагато кращими умовами навчання. Тому я вважаю, що набагато краще рішення – проводити навчання в Німеччині, в Європі, адже ми можемо бути набагато ефективнішими та інвестувати в інструкторів, посилюючи рівень навчання, оскільки нам не потрібно дбати про безпеку", – зауважив Фройдінг.