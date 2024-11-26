Стефанишина: Тренировки инструкторами ЕС воинов ВСУ на территории Украины – вопрос времени

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина во время общения с журналистами на вечере солидарности с пострадавшими от насилия заявила, что проведение инструкторами из ЕС тренировочных миссий для воинов ВСУ на территории Украины – лишь вопрос времени.

Источник: Стефанишина в комментарии "Укрінформ"

Прямая речь: "Конечно, мы говорим (с европейскими партнерами – ред.) о тренировочных учениях украинских военных. Мы сегодня видим это как элемент оснащения украинских бригад, то есть мы обеспечиваем укомплектованность бригад, они должны быть обеспечены тренировкой и соответственно оснащены. Поэтому, я думаю, это лишь вопрос времени, когда будет происходить тренировка (европейскими инструкторами – ред.) на территории Украины".

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Детали: По словам Стефанишиной, речь идет о подготовке и оснащении более десятка украинских бригад, поэтому это "абсолютно прагматичное решение, к которому мы движемся".

Предыстория: