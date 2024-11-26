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Стефанишина: Тренировки инструкторами ЕС воинов ВСУ на территории Украины – вопрос времени

Иван ДьяконовВторник, 26 ноября 2024, 02:22
Стефанишина: Тренировки инструкторами ЕС воинов ВСУ на территории Украины – вопрос времени
Ольга Стефанишина. Фото: Getty Images

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина во время общения с журналистами на вечере солидарности с пострадавшими от насилия заявила, что проведение инструкторами из ЕС тренировочных миссий для воинов ВСУ на территории Украины – лишь вопрос времени.

Источник: Стефанишина в комментарии "Укрінформ"

Прямая речь: "Конечно, мы говорим (с европейскими партнерами – ред.) о тренировочных учениях украинских военных. Мы сегодня видим это как элемент оснащения украинских бригад, то есть мы обеспечиваем укомплектованность бригад, они должны быть обеспечены тренировкой и соответственно оснащены. Поэтому, я думаю, это лишь вопрос времени, когда будет происходить тренировка (европейскими инструкторами – ред.) на территории Украины".

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Детали: По словам Стефанишиной, речь идет о подготовке и оснащении более десятка украинских бригад, поэтому это "абсолютно прагматичное решение, к которому мы движемся".

Предыстория:

  • В мае 2024 года Киев обратился к ЕС с просьбой провести некоторые учения на украинской земле, но среди стран-членов много скептиков, которые предупреждают, что блок может быть втянут в войну, и сомневаются в способности Киева защитить учебные площадки от российских атак, учитывая острый дефицит средств противовоздушной обороны.
  • В конце ноября главный координатор немецкой военной помощи Украине, начальник штаба планирования в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристофер Фройдинг заявил, что не видит практических преимуществ в проведении военных учений на территории Украины.
  • Генерал считает, что тренировки в Украине являются более рискованными, поскольку россияне будут пытаться атаковать любые учебные объекты, где будут находиться военные НАТО.
  • "У нас в Германии и во всех других государствах НАТО в Европе есть замечательные учебные заведения с гораздо лучшими условиями обучения. Поэтому я считаю, что гораздо лучшее решение – проводить обучение в Германии, в Европе, ведь мы можем быть гораздо более эффективными и инвестировать в инструкторов, усиливая уровень обучения, поскольку нам не нужно заботиться о безопасности", – отметил Фройдинг.

Вооруженные силыЕС
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