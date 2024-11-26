Суд закрив справу проти Трампа щодо втручання у вибори 2020 року
Окружний суддя США Таня Чуткан задовольнила клопотання спеціального прокурора Джека Сміта щодо закриття кримінальної справи проти обраного президента США Дональда Трампа, звинуваченого в змові з метою підриву результатів президентських виборів 2020 року. Це стало наслідком його перемоги на цьогорічних виборах.
Джерело: The Hill
Деталі: Рішення базується на політиці Міністерства юстиції, яка забороняє судове переслідування чинного президента.
Оскільки Трампа обрано президентом, "суд надає уряду дозвіл на закриття цієї справи", – зазначила Чаткен.
Справу закрито без будь-яких застережень, хоча залишається можливість, що уряд знову висуне Трампові обвинувачення після того, як спливе термін його президентства.
Рішення судді означає завершення судового переслідування Трампа за обвинуваченнями у чотирьох кримінальних злочинах за його спроби скасувати результати виборів, коли він програв Байдену. Зокрема це стосується і його причетності до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.
Раніше того ж дня Сміт прийняв рішення припинити обидва своїх кримінальних провадження проти Трампа відповідно до політики Міністерства юстиції США щодо заборони судового переслідування чинного президента.
Він також попросив відкликати його апеляцію щодо відновлення кримінального переслідування у Флориді, де Трампа обвинувачують у неправомірному поводженні з таємними документами.
Це клопотання має розглянути Апеляційний суд 11-го округу США, і очікується, що він його задовольнить найближчим часом.
Передісторія:
- 25 листопада Спецпрокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт подав до суду клопотання про закриття справи проти Дональда Трампа стосовно впливу на результати виборів президента 2020 року.
- У справі, про яку йдеться, Трампа звинувачують у злочинах, пов'язаних зі спробами вплинути на результат виборів 2020 року, коли переміг демократ Джо Байден. На початку місяця суддя у справі Таня Чуткан призупинила її розгляд, аби дати спецпрокурору час вивчити можливість притягнення Трампа до відповідальності.
- Інша федеральна кримінальна справа про неналежне зберігання таємних документів у резиденції Трампа була закрита. Спецпрокурор Мін’юсту подав апеляцію на це рішення, але тепер її доля під питанням.
- Тим часом винесення вироку Трампу в кримінальній справі у Нью-Йорку, де його звинувачують у порушенні фінансування виборчої кампанії через плату порнозірці Стормі Деніелс, відклали на невизначений строк.
- Раніше видання The Washington Post повідомляло, що Трамп Трамп планує використати Міністерство юстиції для вирішення особистих питань.