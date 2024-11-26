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Суд закрыл дело против Трампа по вмешательству в выборы 2020 года

Иван ДьяконовВторник, 26 ноября 2024, 05:28
Суд закрыл дело против Трампа по вмешательству в выборы 2020 года
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на нынешних выборах.

Источник: The Hill

Детали: Решение базируется на политике Министерства юстиции, которая запрещает судебное преследование действующего президента.

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Поскольку Трамп избран президентом, "суд предоставляет правительству разрешение на закрытие этого дела", – отметила Чаткен.

Дело закрыто без каких-либо оговорок, хотя остается возможность, что правительство снова выдвинет Трампу обвинения после того, как истечет срок его президентства.

Решение судьи означает завершение судебного преследования Трампа по обвинениям в четырех уголовных преступлениях за его попытки отменить результаты выборов, когда он проиграл Байдену. В частности это касается и его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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Ранее в тот же день Смит принял решение прекратить оба своих уголовных производства против Трампа в соответствии с политикой Министерства юстиции США о запрете судебного преследования действующего президента.

Он также попросил отозвать его апелляцию о возобновлении уголовного преследования во Флориде, где Трампа обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами.

Это ходатайство должен рассмотреть Апелляционный суд 11-го округа США, и ожидается, что он его удовлетворит в ближайшее время.

Предыстория:

  • 25 ноября Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.
  • В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.
  • Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.
  • Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.
  • Ранее издание The Washington Post сообщало, что Трамп Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов.

Трампсудвиборы
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