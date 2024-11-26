Суд закрыл дело против Трампа по вмешательству в выборы 2020 года
Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на нынешних выборах.
Источник: The Hill
Детали: Решение базируется на политике Министерства юстиции, которая запрещает судебное преследование действующего президента.
Поскольку Трамп избран президентом, "суд предоставляет правительству разрешение на закрытие этого дела", – отметила Чаткен.
Дело закрыто без каких-либо оговорок, хотя остается возможность, что правительство снова выдвинет Трампу обвинения после того, как истечет срок его президентства.
Решение судьи означает завершение судебного преследования Трампа по обвинениям в четырех уголовных преступлениях за его попытки отменить результаты выборов, когда он проиграл Байдену. В частности это касается и его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Ранее в тот же день Смит принял решение прекратить оба своих уголовных производства против Трампа в соответствии с политикой Министерства юстиции США о запрете судебного преследования действующего президента.
Он также попросил отозвать его апелляцию о возобновлении уголовного преследования во Флориде, где Трампа обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами.
Это ходатайство должен рассмотреть Апелляционный суд 11-го округа США, и ожидается, что он его удовлетворит в ближайшее время.
Предыстория:
- 25 ноября Спецпрокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал в суд ходатайство о закрытии дела против Дональда Трампа относительно влияния на результаты выборов президента 2020 года.
- В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца судья по делу Таня Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.
- Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто. Спецпрокурор Минюста подал апелляцию на это решение, но теперь его судьба под вопросом.
- Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.
- Ранее издание The Washington Post сообщало, что Трамп Трамп планирует использовать Министерство юстиции для решения личных вопросов.