Суд закрыл дело против Трампа по вмешательству в выборы 2020 года

Окружной судья США Таня Чуткан удовлетворила ходатайство специального прокурора Джека Смита о закрытии уголовного дела против избранного президента США Дональда Трампа, обвиняемого в сговоре с целью подрыва результатов президентских выборов 2020 года. Это стало следствием его победы на нынешних выборах.

Источник: The Hill

Детали: Решение базируется на политике Министерства юстиции, которая запрещает судебное преследование действующего президента.

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Поскольку Трамп избран президентом, "суд предоставляет правительству разрешение на закрытие этого дела", – отметила Чаткен.

Дело закрыто без каких-либо оговорок, хотя остается возможность, что правительство снова выдвинет Трампу обвинения после того, как истечет срок его президентства.

Решение судьи означает завершение судебного преследования Трампа по обвинениям в четырех уголовных преступлениях за его попытки отменить результаты выборов, когда он проиграл Байдену. В частности это касается и его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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Ранее в тот же день Смит принял решение прекратить оба своих уголовных производства против Трампа в соответствии с политикой Министерства юстиции США о запрете судебного преследования действующего президента.

Он также попросил отозвать его апелляцию о возобновлении уголовного преследования во Флориде, где Трампа обвиняют в неправомерном обращении с секретными документами.

Это ходатайство должен рассмотреть Апелляционный суд 11-го округа США, и ожидается, что он его удовлетворит в ближайшее время.

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