Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Суд" на окупованій частині Херсонщини дав 12 років українському депутату, якого викрали у 2022 році

Ірина БалачукВівторок, 26 листопада 2024, 07:39
Суд на окупованій частині Херсонщини дав 12 років українському депутату, якого викрали у 2022 році
Ігор Протоковило. Скриншот з відео з Telegram колаборанта Сальдо

Так званий суд на окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство" депутата Каховської міськради Ігоря Протоковила, якого російські загарбники викрали навесні 2022 року.

Джерело: колаборант, так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram

Пряма мова Сальдо: "Громадянина України Ігоря Протоковила визнано винним у кримінальній справі за статтею 276 КК РФ – шпигунство. Суд... призначив обвинуваченому покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму".

Реклама:

Деталі: За версією слідства, у квітні 2022 року Протоковило через месенджер передавав зі свого телефону відомості про місця дислокації російських військових співробітнику СБУ.

Передісторія:

окупаціясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
окупація
ISW: Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку
Росіяни окупували Катеринівку та Юріївку на Донеччині – DeepState
Нардеп: 150 тисяч ВПО повернулися на окуповані території, у Маріуполь – 70 тисяч
Останні новини
02:03
БоксВоррен назвав стратегію, яка допоможе Ф'юрі здолати Усика
01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
00:50
США та Німеччина виступають проти запрошення України до НАТО
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: