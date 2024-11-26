"Суд" на окупованій частині Херсонщини дав 12 років українському депутату, якого викрали у 2022 році

Ігор Протоковило. Скриншот з відео з Telegram колаборанта Сальдо

Так званий суд на окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство" депутата Каховської міськради Ігоря Протоковила, якого російські загарбники викрали навесні 2022 року.

Джерело: колаборант, так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram

Пряма мова Сальдо: "Громадянина України Ігоря Протоковила визнано винним у кримінальній справі за статтею 276 КК РФ – шпигунство. Суд... призначив обвинуваченому покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму".

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Деталі: За версією слідства, у квітні 2022 року Протоковило через месенджер передавав зі свого телефону відомості про місця дислокації російських військових співробітнику СБУ.

Передісторія: