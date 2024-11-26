"Суд" на окупованій частині Херсонщини дав 12 років українському депутату, якого викрали у 2022 році
Вівторок, 26 листопада 2024, 07:39
Так званий суд на окупованій частині Херсонської області засудив до 12 років колонії суворого режиму за "шпигунство" депутата Каховської міськради Ігоря Протоковила, якого російські загарбники викрали навесні 2022 року.
Джерело: колаборант, так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо в Telegram
Пряма мова Сальдо: "Громадянина України Ігоря Протоковила визнано винним у кримінальній справі за статтею 276 КК РФ – шпигунство. Суд... призначив обвинуваченому покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму".
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Деталі: За версією слідства, у квітні 2022 року Протоковило через месенджер передавав зі свого телефону відомості про місця дислокації російських військових співробітнику СБУ.
Передісторія:
- Російські військові викрали українського депутата навесні 2022 року, його забрали з власної оселі, місцеперебування Протоковила було невідоме.