Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині – ОВА

Російські ударні дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Тернопільській області уночі 26 листопада.

Джерело: голова ОВА В’ячеслав Негода у Telegram

Пряма мова очільника області: "Під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція".

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Деталі: Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання.

Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми, повідомив Негода.

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