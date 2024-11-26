Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині – ОВА
Вівторок, 26 листопада 2024, 08:27
Російські ударні дрони пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Тернопільській області уночі 26 листопада.
Джерело: голова ОВА В’ячеслав Негода у Telegram
Пряма мова очільника області: "Під час нічної атаки ворожі БПЛА пошкодили один з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, людських жертв немає. На місці працюють пожежники та поліція".
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Деталі: Наразі у Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання.
Відповідні служби уже працюють над усуненням проблеми, повідомив Негода.
Передісторія:
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- Вночі 26 листопада російські війська завдали удару по Тернополю, в місті проблеми з електо- та водопостачанням.