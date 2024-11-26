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Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры на Тернопольщине – ОВА

Ирина БалачукВторник, 26 ноября 2024, 08:27
Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры на Тернопольщине – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры в Тернопольской области ночью 26 ноября.

Источник: глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram

Прямая речь главы области: "Во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция".

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Детали: Сейчас в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение.

Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы, сообщил Негода.

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ТернопольТернопольская областьбеспилотникиэлектроэнергия
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