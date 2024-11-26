Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры на Тернопольщине – ОВА

Российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры в Тернопольской области ночью 26 ноября.

Источник: глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram

Прямая речь главы области: "Во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция".

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Детали: Сейчас в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение.

Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы, сообщил Негода.

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