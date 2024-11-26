Оккупанты повредили объект критической инфраструктуры на Тернопольщине – ОВА
Вторник, 26 ноября 2024, 08:27
Российские ударные дроны повредили объект критической инфраструктуры в Тернопольской области ночью 26 ноября.
Источник: глава ОВА Вячеслав Негода в Telegram
Прямая речь главы области: "Во время ночной атаки вражеские БПЛА повредили один из объектов критической инфраструктуры. К счастью, человеческих жертв нет. На месте работают пожарные и полиция".
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Детали: Сейчас в Тернополе и других населенных пунктах отсутствует стабильное электроснабжение.
Соответствующие службы уже работают над устранением проблемы, сообщил Негода.
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- Ночью 26 ноября российские войска нанесли удар по Тернополю, в городе проблемы с электо- и водоснабжением.