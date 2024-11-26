Британія таємно поставила Україні десятки Storm Shadow вперше за прем′єрства Стармера – Bloomberg

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що уряд Великої Британії нещодавно без публічного оголошення поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow – ще до рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку у війні проти Росії.

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Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії.

Ракети були відправлені до нещодавнього рішення США і Британії дозволити Україні бити ракетами дальнього радіусу дії по цілях на території Росії.

Співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.

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Передісторія: