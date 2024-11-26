Британія таємно поставила Україні десятки Storm Shadow вперше за прем′єрства Стармера – Bloomberg
Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що уряд Великої Британії нещодавно без публічного оголошення поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow – ще до рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку у війні проти Росії.
Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії.
Ракети були відправлені до нещодавнього рішення США і Британії дозволити Україні бити ракетами дальнього радіусу дії по цілях на території Росії.
Співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.
Передісторія:
- Минулого тижня українські війська вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії – це сталось через день після запуску ATACMS американського виробництва по РФ.
- На саміті G20 у Бразилії 20 листопада глава британського уряду Кір Стармер заявив, що його уряд подвоює підтримку України, але відмовився надати конкретну інформацію.
- Раніше західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.
- Повідомлялось, що ціллю удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.