Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія таємно поставила Україні десятки Storm Shadow вперше за прем′єрства Стармера – Bloomberg

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 листопада 2024, 08:43
Британія таємно поставила Україні десятки Storm Shadow вперше за прем′єрства Стармера – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg з посиланням на джерела написало, що уряд Великої Британії нещодавно без публічного оголошення поставив Україні десятки крилатих ракет Storm Shadow – ще до рішення дозволити Україні бити західними ракетами по цілях на території РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Постачання відбулося вперше за прем'єр-міністра Кіра Стармера, який пообіцяв Україні подальшу підтримку у війні проти Росії.

Реклама:

Поставки, про які не було оголошено публічно, відбулися кілька тижнів тому. Вони були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети дальнього радіусу дії.

Ракети були відправлені до нещодавнього рішення США і Британії дозволити Україні бити ракетами дальнього радіусу дії по цілях на території Росії.

Співрозмовники агентства відмовилися сказати, коли саме ракети прибули. Вони не назвали і точну кількість, посилаючись на необхідність оперативної безпеки.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Минулого тижня українські війська вперше випустили британські ракети Storm Shadow по цілях на території Росії – це сталось через день після запуску ATACMS американського виробництва по РФ.
  • На саміті G20 у Бразилії 20 листопада глава британського уряду Кір Стармер заявив, що його уряд подвоює підтримку України, але відмовився надати конкретну інформацію.
  • Раніше західні ЗМІ підтвердили удари ракетами Storm Shadow по військовому об’єкту на Курщині.
  • Повідомлялось, що ціллю удару міг бути маєток Барятинського в Мар'їно, де міг розташовуватись командний пункт російських і північнокорейських військ, що діють в Курській області.

Велика Британіязброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках

Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 млн

Кабмін провів кадрові зміни: Шкрум призначив заступницею міністра розвитку громад

У Дніпрі арештували 19-річного водія BMW, який скоїв ДТП, де загинула дитина

Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Уряд перейменував Мінреінтеграції на Міністерство національної єдності 

Усі новини...
DeepState: Українські захисники завершили зачистку Куп’янська від росіян
ISW: Російські війська просуваються в Донецькій області, намагаючись оточити Велику Новосілку
Росія оновила рекорд запущених дронів: атакувала Україну 188 безпілотниками
В ГУР перехопили розмову солдатів КНДР у Курській області
Останні новини
23:57
Мандзин першим в історії України одягне синій біб найкращого молодого біатлоніста
23:55
оновлюєтьсяРосійські війська атакують ударними безпілотниками
23:50
Нагородження переможців Фестивалю-премії ГРА: розповідаємо про нові тенденції в українському театрі
23:43
Новини економіки 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"
23:38
Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
23:32
Чай, але наркотик. Що таке кратом та чому його обмежили в Україні
23:20
Генштаб: Ворог зосереджується на Покровському та Курахівському напрямках
22:54
відеоШостий день протестів у Грузії: силовики почали жорсткий розгін біля парламенту
22:49
Раптово "зцілився" після зустрічі з прикордонниками: чоловіка викрили при спробі незаконного виїзду
22:30
ЗМІ: Трамп пожартував перед Трюдо, що Канада має стати 51-м штатом США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: