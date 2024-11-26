Британия тайно поставила Украине десятки Storm Shadow впервые при премьерстве Стармера – Bloomberg

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что правительство Великобритании недавно без публичного объявления поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow - еще до решения разрешить Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Поставка состоялась впервые при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне против России.

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Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад. Они были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия.

Ракеты были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине бить ракетами дальнего радиуса действия по целям на территории России.

Собеседники агентства отказались сказать, когда именно ракеты прибыли. Они не назвали и точное количество, ссылаясь на необходимость оперативной безопасности.

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