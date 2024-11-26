Британия тайно поставила Украине десятки Storm Shadow впервые при премьерстве Стармера – Bloomberg
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что правительство Великобритании недавно без публичного объявления поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow - еще до решения разрешить Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Поставка состоялась впервые при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне против России.
Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад. Они были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия.
Ракеты были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине бить ракетами дальнего радиуса действия по целям на территории России.
Собеседники агентства отказались сказать, когда именно ракеты прибыли. Они не назвали и точное количество, ссылаясь на необходимость оперативной безопасности.
Предыстория:
- На прошлой неделе украинские войска впервые выпустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России – это произошло через день после запуска ATACMS американского производства по РФ.
- На саммите G20 в Бразилии 20 ноября глава британского правительства Кир Стармер заявил, что его правительство удваивает поддержку Украины, но отказался предоставить конкретную информацию.
- Ранее западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту на Курщине.
- Сообщалось, что целью удара мог быть имение Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.