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Британия тайно поставила Украине десятки Storm Shadow впервые при премьерстве Стармера – Bloomberg

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 26 ноября 2024, 08:43
Британия тайно поставила Украине десятки Storm Shadow впервые при премьерстве Стармера – Bloomberg
Фото: Getty Images

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что правительство Великобритании недавно без публичного объявления поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow - еще до решения разрешить Украине бить западными ракетами по целям на территории РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Поставка состоялась впервые при премьер-министре Кире Стармере, который пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне против России.

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Поставки, о которых не было объявлено публично, состоялись несколько недель назад. Они были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты дальнего радиуса действия.

Ракеты были отправлены до недавнего решения США и Британии разрешить Украине бить ракетами дальнего радиуса действия по целям на территории России.

Собеседники агентства отказались сказать, когда именно ракеты прибыли. Они не назвали и точное количество, ссылаясь на необходимость оперативной безопасности.

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Предыстория:

  • На прошлой неделе украинские войска впервые выпустили британские ракеты Storm Shadow по целям на территории России – это произошло через день после запуска ATACMS американского производства по РФ.
  • На саммите G20 в Бразилии 20 ноября глава британского правительства Кир Стармер заявил, что его правительство удваивает поддержку Украины, но отказался предоставить конкретную информацию.
  • Ранее западные СМИ подтвердили удары ракетами Storm Shadow по военному объекту на Курщине.
  • Сообщалось, что целью удара мог быть имение Барятинского в Марьино, где мог располагаться командный пункт российских и северокорейских войск, действующих в Курской области.

Великобританияоружиепомощь Украине
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