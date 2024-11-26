Затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який встановив "розтяжку" з гранатою Ф-1 в орендованій квартирі на Печерську та хотів підірвати поліцейських – 43-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні теракту .

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція, СБУ

Деталі: За даними слідства, неодноразово засуджений чоловік через Telegram отримав пропозицію заробити гроші, виконавши певні замовлення.

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Першим тестовим завданням став підпал шафи "Укрзалізниці" на Київщині. За це він отримав 100 доларів США та нове завдання - встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів США.

Для цього на Печерську подобово орендували квартиру на 4 дні. Фігурант за наданими інструкціями виготовив та встановив у ній саморобний вибуховий пристрій у формі так званої "розтяжки" з гранатою Ф-1, який повинен був здетонувати у потрібний момент. Вибух та його наслідки мали зняти камери, встановлені у квартирі.

Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та заявила, що її побив хлопець. На виклик прибули двоє працівників поліції, яким телефоном жінка сказала, що двері відчинені і вони можуть зайти. Насправді в цей момент у квартирі нікого не було.

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Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири.

Чоловіка, що встановив вибуховий пристрій та камери знайшли та затримали.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 43-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що передувало: "Українська правда" писала про почастішання диверсій проти українських правоохоронців, зокрема, з використанням вибухівок.