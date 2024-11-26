Затримали агента РФ, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва
Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який встановив "розтяжку" з гранатою Ф-1 в орендованій квартирі на Печерську та хотів підірвати поліцейських – 43-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні теракту .
Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція, СБУ
Деталі: За даними слідства, неодноразово засуджений чоловік через Telegram отримав пропозицію заробити гроші, виконавши певні замовлення.
Першим тестовим завданням став підпал шафи "Укрзалізниці" на Київщині. За це він отримав 100 доларів США та нове завдання - встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити 2000 доларів США.
Для цього на Печерську подобово орендували квартиру на 4 дні. Фігурант за наданими інструкціями виготовив та встановив у ній саморобний вибуховий пристрій у формі так званої "розтяжки" з гранатою Ф-1, який повинен був здетонувати у потрібний момент. Вибух та його наслідки мали зняти камери, встановлені у квартирі.
Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та заявила, що її побив хлопець. На виклик прибули двоє працівників поліції, яким телефоном жінка сказала, що двері відчинені і вони можуть зайти. Насправді в цей момент у квартирі нікого не було.
Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з квартири.
Чоловіка, що встановив вибуховий пристрій та камери знайшли та затримали.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 43-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні терористичного акту.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Що передувало: "Українська правда" писала про почастішання диверсій проти українських правоохоронців, зокрема, з використанням вибухівок.