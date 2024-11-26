Задержали агента РФ, который пытался взорвать наряд полиции в центре Киева

Столичные правоохранители задержали мужчину, который установил "растяжку" с гранатой Ф-1 в арендованной квартире на Печерске и хотел взорвать полицейских - 43-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении теракта.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция, СБУ

Детали: По данным следствия, неоднократно судимый мужчина через Telegram получил предложение заработать деньги, выполнив определенные заказы.

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Первым тестовым заданием стал поджог шкафа "Укрзализныци" в Киевской области. За это он получил 100 долларов США и новое задание - установить в арендованной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить 2000 долларов США.

Для этого на Печерске посуточно арендовали квартиру на 4 дня. Фигурант по предоставленным инструкциям изготовил и установил в ней самодельное взрывное устройство в форме так называемой "растяжки" с гранатой Ф-1, которое должно было сдетонировать в нужный момент. Взрыв и его последствия должны были снять камеры, установленные в квартире.

После этого неизвестная женщина позвонила в полицию и заявила, что ее избил парень. На вызов прибыли двое сотрудников полиции, которым по телефону женщина сказала, что дверь открыта и они могут зайти. На самом деле в этот момент в квартире никого не было.

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Открытие двери повлекло детонацию гранаты, однако правоохранители успели выбежать из квартиры.

Мужчину, установившего взрывное устройство и камеры, нашли и задержали.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 43-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало: "Украинская правда" писала об участившихся диверсиях против украинских правоохранителей, в частности, с использованием взрывчатки.