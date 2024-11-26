Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержали агента РФ, который пытался взорвать наряд полиции в центре Киева

Валентина РоманенкоВторник, 26 ноября 2024, 12:24
Задержали агента РФ, который пытался взорвать наряд полиции в центре Киева
фото НПУ

Столичные правоохранители задержали мужчину, который установил "растяжку" с гранатой Ф-1 в арендованной квартире на Печерске и хотел взорвать полицейских - 43-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении теракта.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция, СБУ

Детали: По данным следствия, неоднократно судимый мужчина через Telegram получил предложение заработать деньги, выполнив определенные заказы.

Реклама:

Первым тестовым заданием стал поджог шкафа "Укрзализныци" в Киевской области. За это он получил 100 долларов США и новое задание - установить в арендованной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить 2000 долларов США.

Для этого на Печерске посуточно арендовали квартиру на 4 дня. Фигурант по предоставленным инструкциям изготовил и установил в ней самодельное взрывное устройство в форме так называемой "растяжки" с гранатой Ф-1, которое должно было сдетонировать в нужный момент. Взрыв и его последствия должны были снять камеры, установленные в квартире.

После этого неизвестная женщина позвонила в полицию и заявила, что ее избил парень. На вызов прибыли двое сотрудников полиции, которым по телефону женщина сказала, что дверь открыта и они могут зайти. На самом деле в этот момент в квартире никого не было.

РЕКЛАМА:

Открытие двери повлекло детонацию гранаты, однако правоохранители успели выбежать из квартиры.

Мужчину, установившего взрывное устройство и камеры, нашли и задержали.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 43-летнему жителю Киевщины сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Что предшествовало: "Украинская правда" писала об участившихся диверсиях против украинских правоохранителей, в частности, с использованием взрывчатки.

терроризмКиевСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Все новости...
терроризм
Пожизненный срок получил депутат, который взорвал три гранаты в сельсовете на Закарпатье
Израиль нанес третью серию ударов по объектам «Хезболлы» в столице Ливана
Нацполиция и СБУ задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в теракте в Киеве
Последние новости
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
22:54
видеоШестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
22:49
Внезапно "исцелился" после встречи с пограничниками: мужчину разоблачили при попытке незаконного выезда
22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Все новости...
Реклама:
Реклама: