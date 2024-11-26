РосЗМІ: Росіяни змінили командувача угруповання "Південь", яке веде наступ на Курахове

Російське військове керівництво призначило тимчасовим виконувачем обов'язків командувача угруповання військ РФ "Південь" генерал-лейтенанта Олександра Санчика замість Геннадія Анашкіна, який обіймав цю посаду з травня 2024 року.

Джерело: РБК

Деталі: Джерело видання у Міноборони РФ стверджує, що рішення було ухвалено в рамках планової ротації.

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У той же час так звані Z-воєнкори стверджували, що Анашкіна могли зняти з посади через ситуацію на сіверському напрямку, а також через його небажання "доводити до вищого командування справжній стан речей".

Зазначається, що Санчик із 2020 року обіймав посаду командувача 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, а 15 травня 2024 року був присутнім на нараді у Володимира Путіна як тимчасовий виконувач обов'язків командувача військ Східного військового округу.

Нагадаємо, що угруповання "Південь" російської армії веде наступ на Курахове Донецької області.

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Що було раніше: Перед цим пресофіцер 46-ї бригади ДШВ, яка працює в місті та співрозмовник УП на Курахівському напрямку повідомляли, що Російська армія впритул підійшла до Курахового на Донеччині й навіть заскакує туди на техніці. Втім місто повністю перебуває під контролем Сил оборони, зокрема 46-ї бригади ДШВ.