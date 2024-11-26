РосСМИ: Россияне сменили командующего группировки «Юг», которая ведет наступление на Курахово

Российское военное руководство назначило временно исполняющим обязанности командующего группировки войск РФ "Юг" генерал-лейтенанта Александра Санчика вместо Геннадия Анашкина, который занимал эту должность с мая 2024 года.

Источник: РБК

Детали: Источник издания в Минобороны РФ утверждает, что решение было принято в рамках плановой ротации.

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В то же время так называемые Z-военкоры утверждали, что Анашкина могли снять с должности из-за ситуации на северском направлении, а также из-за его нежелания "доводить до высшего командования истинное положение вещей".

Отмечается, что Санчик с 2020 года занимал должность командующего 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, а 15 мая 2024 года присутствовал на совещании у Владимира Путина в качестве временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа.

Напомним, что группировка "Юг" российской армии ведет наступление на Курахово Донецкой области.

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Что предшествовало: Перед этим пресс-офицер 46-й бригады ДШВ, которая работает в городе и собеседник УП на Кураховском направлении сообщали, что Российская армия вплотную подошла к Курахово Донецкой области и даже заскакивает туда на технике. Впрочем город полностью находится под контролем Сил обороны, в частности 46-й бригады ДШВ.