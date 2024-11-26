Росія визнала 3 прильоти українських ATACMS і пообіцяла помститися

Міністерство оборони РФ визнало, що 23 і 25 листопада три далекобійні ракети ATACMS, запущені Збройними силами України, досягли цілей у Курській області.

Джерело: "РИА Новости" в соцмережах

Деталі: За інформацією видання з посиланням на російське Міноборони, за останні три дні ЗСУ завдали два удари далекобійною західною зброєю по об'єктах у Курській області.

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23 листопада п'ять ракет ATACMS прилетіли в район населеного пункту Лотаревка по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400. Три з них нібито було знищено, дві – досягли мети.

25 листопада ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по аеродрому "Курськ-Східний". Стверджується, що сім ракет було збито, одна досягла мети. У Міноборони заявляють, що від падіння осколків ракет двоє військових дістали "легкі поранення".

Також повідомляють, що під час обстеження місць прильотів "підтверджено, що ЗСУ завдавали ударів ракетами ATACMS американського виробництва".

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Міноборони РФ заявило, що "готує дії у відповідь на атаки ЗСУ ракетами ATACMS у Курській області".

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