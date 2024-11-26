Росія визнала 3 прильоти українських ATACMS і пообіцяла помститися
Міністерство оборони РФ визнало, що 23 і 25 листопада три далекобійні ракети ATACMS, запущені Збройними силами України, досягли цілей у Курській області.
Джерело: "РИА Новости" в соцмережах
Деталі: За інформацією видання з посиланням на російське Міноборони, за останні три дні ЗСУ завдали два удари далекобійною західною зброєю по об'єктах у Курській області.
23 листопада п'ять ракет ATACMS прилетіли в район населеного пункту Лотаревка по позиції зенітного ракетного дивізіону С-400. Три з них нібито було знищено, дві – досягли мети.
25 листопада ЗСУ завдали удару ракетами ATACMS по аеродрому "Курськ-Східний". Стверджується, що сім ракет було збито, одна досягла мети. У Міноборони заявляють, що від падіння осколків ракет двоє військових дістали "легкі поранення".
Також повідомляють, що під час обстеження місць прильотів "підтверджено, що ЗСУ завдавали ударів ракетами ATACMS американського виробництва".
Міноборони РФ заявило, що "готує дії у відповідь на атаки ЗСУ ракетами ATACMS у Курській області".
Що передувало:
- Раніше Генштаб ЗСУ розповів, що в ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 у Курській області. Якими саме боєприпасами було завдано удару, не повідомлялося.
- Крім того, OSINT-аналітики з'ясували, що Україна вперше вдарила американськими балістичними ракетами ATACMS із касетною бойовою частиною по військовому аеродрому "Курськ-Східний" у Курській області.