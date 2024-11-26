Россия признала 3 прилета украинских ATACMS и пообещала отомстить

Министерство обороны РФ признало, что 23 и 25 ноября три дальнобойные ракеты ATACMS, запущенные Вооруженными силами Украины, достигли целей в Курской области.

Источник: "РИА Новости" в соцсетях

Детали: По информации издания со ссылкой на российское Минобороны, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

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23 ноября пять ракет ATACMS прилетели в район населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три из них якобы были уничтожены, две – достигли цели.

25 ноября ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому "Курск – Восточный". Утверждается, что семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В Минобороны заявляют, что от падения осколков ракет двое военных получили "легкие ранения".

Также сообщается, что при обследовании мест прилетов "подтверждено, что ВСУ наносили удары ракетами ATACMS американского производства".

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Минобороны РФ заявило, что "готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области".

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