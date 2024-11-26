Россия признала 3 прилета украинских ATACMS и пообещала отомстить
Министерство обороны РФ признало, что 23 и 25 ноября три дальнобойные ракеты ATACMS, запущенные Вооруженными силами Украины, достигли целей в Курской области.
Источник: "РИА Новости" в соцсетях
Детали: По информации издания со ссылкой на российское Минобороны, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.
23 ноября пять ракет ATACMS прилетели в район населенного пункта Лотаревка по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. Три из них якобы были уничтожены, две – достигли цели.
25 ноября ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому "Курск – Восточный". Утверждается, что семь ракет были сбиты, одна достигла цели. В Минобороны заявляют, что от падения осколков ракет двое военных получили "легкие ранения".
Также сообщается, что при обследовании мест прилетов "подтверждено, что ВСУ наносили удары ракетами ATACMS американского производства".
Минобороны РФ заявило, что "готовит ответные действия на атаки ВСУ ракетами ATACMS в Курской области".
Что предшествовало:
- Ранее Генштаб ВСУ рассказал, что в ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400 в Курской области. Какими именно боеприпасами был нанесен удар, не сообщалось.
- Кроме того, OSINT-аналитики выяснили, что Украина впервые ударила американскими баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по военному аэродрому "Курск-Восточный" в Курской области.