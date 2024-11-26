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Екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні отримав вирок за держзраду

Валентина РоманенкоВівторок, 26 листопада 2024, 18:22
Екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні отримав вирок за держзраду
екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексій. скриншот

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми за держзраду заочно отримав екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексій, який переховується у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: СБУ, Чернівецька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Йдеться про 54-річного Олександра Федорова.

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Після захоплення обласного центру архімандрит пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо.

Як встановило розслідування, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь церковник благословляв проведення псевдореферендуму рф щодо "приєднання" Херсонщини до складу росії.

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Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За підтримку режиму Путіна зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсона і запросили у Кремль для участі у так званій "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Під час звільнення обласного центру клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

З грудня 2022 року священнослужитель перебуває під санкціями РНБО. На його квартиру у Печерському районі міста Києва, житловий будинок на Херсонщині, а також транспортний засіб накладено арешт, зазначають у прокуратурі.

УПЦ МПСБУсуд
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