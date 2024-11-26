Екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні отримав вирок за держзраду

За матеріалами Служби безпеки України 15 років тюрми за держзраду заочно отримав екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ МП Олексій, який переховується у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: СБУ, Чернівецька обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Йдеться про 54-річного Олександра Федорова.

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Після захоплення обласного центру архімандрит пішов на співпрацю з окупантами і місцевим гауляйтером Володимиром Сальдо.

Як встановило розслідування, клірик регулярно запрошував його у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь церковник благословляв проведення псевдореферендуму рф щодо "приєднання" Херсонщини до складу росії.

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Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

За підтримку режиму Путіна зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсона і запросили у Кремль для участі у так званій "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Під час звільнення обласного центру клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Його заочно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 років.

З грудня 2022 року священнослужитель перебуває під санкціями РНБО. На його квартиру у Печерському районі міста Києва, житловий будинок на Херсонщині, а також транспортний засіб накладено арешт, зазначають у прокуратурі.