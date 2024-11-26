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Экс-настоятель Свято-Успенского собора в Херсоне получил приговор за госизмену

Валентина РоманенкоВторник, 26 ноября 2024, 18:22
Экс-настоятель Свято-Успенского собора в Херсоне получил приговор за госизмену
экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ МП Алексей. скриншот

По материалам Службы безопасности Украины 15 лет тюрьмы за госизмену заочно получил экс-настоятель собора Херсонской епархии УПЦ МП Алексей, который скрывается во временно оккупированном Крыму.

Источник: СБУ, Черновицкая областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Речь идет о 54-летнем Александре Федорове.

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После захвата областного центра архимандрит пошел на сотрудничество с оккупантами и местным гауляйтером Владимиром Сальдо.

Как установило расследование, клирик регулярно приглашал его в храм для прокремлевских выступлений перед верующими.

Также во время богослужений церковник благословлял проведение псевдореферендума РФ по "присоединению" Херсонщины к России.

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Кроме того, клирик лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ.

За поддержку режима Путина предателю передали захваченную недвижимость в центре Херсона и пригласили в Кремль для участия в так называемой "церемонии включения" временно оккупированных районов Украины в РФ.

Во время освобождения областного центра клирик сбежал с российскими захватчиками сначала на левобережье региона, а затем в Крым.

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Он заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.

С декабря 2022 года священнослужитель находится под санкциями СНБО. На его квартиру в Печерском районе города Киева, жилой дом на Херсонщине, а также транспортное средство наложен арест, отмечают в прокуратуре.

УПЦ МПСБУсуд
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