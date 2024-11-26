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Байден: Израиль и Ливан официально приняли соглашение о перемирии

Татьяна ОлейникВторник, 26 ноября 2024, 23:21
Байден: Израиль и Ливан официально приняли соглашение о перемирии
Джо Байден. Фото - Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что 27 ноября в 4 часа утра по местному времени боевые действия на ливанско-израильской границе прекратятся.

Источник: Reuters со ссылкой на речь Байдена; сообщение Байдена в соцсети Х

Детали: Президент США написал о "хороших новостях" с Ближнего Востока после разговора с премьер-министрами Израиля и Ливана.

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По его словам, в течение 60 дней Израиль постепенно будет выводить войска с территории Ливана. Байден подчеркнул, что США вместе с Францией и другими странами "предоставят необходимую для реализации мирного соглашения помощь" сторонам конфликта.

Прямая речь Байдена: "Это должно стать постоянным прекращением боевых действий. Тому, что осталось от "Хезболлы" и других террористических организаций, не будет позволено, подчеркиваю, не будет позволено снова угрожать безопасности Израиля".

"Американские войска не будут размещены на юге Ливана. Это соответствует моим обязательствам перед американским народом не привлекать американские войска к боевым действиям в этом конфликте".

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Детали: Байден отметил, что ливанский народ заслуживает безопасного будущего, так же как и население Сектора Газы. "Итак, сейчас перед ХАМАСом стоит выбор. Их единственный выход – освободить заложников, в том числе американских граждан", – заявил он.

Также президент США анонсировал, что в ближайшие дни они вместе с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами сделают еще один толчок, чтобы достичь прекращения огня в Секторе Газы.

Что предшествовало:

  • Израильское правительство одобрило соглашение о прекращении боевых действий с группировкой "Хезболла" в Ливане.
  • По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху было три причины добиваться прекращения огня: сосредоточиться на опасности со стороны Ирана, пополнить исчерпанные запасы оружия и дать армии отдохнуть.

БайденИзраиль
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