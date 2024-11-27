Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо повідомив, що у разі загострення ситуації в Україні Австрія готова надати прихисток новим вимушеним переселенцям.

Джерело: Бенкьо в коментарі для "Суспільне"

Деталі: За словами посла, завдяки високій мотивації українців інтегруватися, зокрема вивчати мову та долучатися до ринку праці, прийом біженців не створює значних викликів для Австрії.

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Пряма мова: "Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок. Звичайно, 80% біженців – це жінки з дітьми, тому це трохи складніше. Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія – гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців".

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