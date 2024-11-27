Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо повідомив, що у разі загострення ситуації в Україні Австрія готова надати прихисток новим вимушеним переселенцям.
Джерело: Бенкьо в коментарі для "Суспільне"
Деталі: За словами посла, завдяки високій мотивації українців інтегруватися, зокрема вивчати мову та долучатися до ринку праці, прийом біженців не створює значних викликів для Австрії.
Пряма мова: "Інтегрувати, прийняти українських біженців відносно не проблема, тому що українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються в ринок. Звичайно, 80% біженців – це жінки з дітьми, тому це трохи складніше. Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія – гостинна країна, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і будуть вітати українців".
Передісторія:
- Наприкінці червня Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для українців, які втекли до Євросоюзу від російської агресії.
- Федеральна рада Швейцарії на засіданні в середу, 4 вересня, вирішила не скасовувати спеціальний статус захисту S для прибулих з України до березня 2026 року та продовжити відповідні заходи підтримки для тих, на кого він поширюється.
- Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер пропонує переглянути правовий статус українських біженців, щоб зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які отримують допомогу, на ринок праці.
- За результатами опитування мюнхенського інституту ifo, близько 35% українських біженців у країнах Європи хочуть повернутися додому в довгостроковій перспективі.
- Одразу після втечі майже 60% біженців хотіли повернутися в Україну, як тільки зможуть знову відчути себе в безпеці. "З часом ця частка стала падати, в середньому на 4,7 відсоткового пункту за 100 днів", – йдеться в дослідженні.