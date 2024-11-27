Посол Австрии: Мы готовы принять новую волну беженцев в случае ухудшения ситуации в Украине

Посол Австрии в Украине Арад Бенкьо сообщил, что в случае обострения ситуации в Украине Австрия готова предоставить приют новым вынужденным переселенцам.

Источник: Бенкьо в комментарии для "Суспільне"

Детали: По словам посла, благодаря высокой мотивации украинцев интегрироваться, в частности изучать язык и участвовать в рынке труда, прием беженцев не создает значительных вызовов для Австрии.

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Прямая речь: "Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят изучать язык. Они с радостью интегрируются в рынок. Конечно, 80% беженцев – это женщины с детьми, поэтому это немного сложнее. Но я думаю, что если есть потребность, Австрия – гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то австрийцы имеют большое сердце и будут приветствовать украинцев".

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