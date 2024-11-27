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Посол Австрии: Мы готовы принять новую волну беженцев в случае ухудшения ситуации в Украине

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 02:30
Посол Австрии: Мы готовы принять новую волну беженцев в случае ухудшения ситуации в Украине
Арад Бенкьо. Фото: соцмережі

Посол Австрии в Украине Арад Бенкьо сообщил, что в случае обострения ситуации в Украине Австрия готова предоставить приют новым вынужденным переселенцам.

Источник: Бенкьо в комментарии для "Суспільне"

Детали: По словам посла, благодаря высокой мотивации украинцев интегрироваться, в частности изучать язык и участвовать в рынке труда, прием беженцев не создает значительных вызовов для Австрии. 

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Прямая речь: "Интегрировать, принять украинских беженцев относительно не проблема, потому что украинцы очень хотят изучать язык. Они с радостью интегрируются в рынок. Конечно, 80% беженцев – это женщины с детьми, поэтому это немного сложнее. Но я думаю, что если есть потребность, Австрия – гостеприимная страна, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то австрийцы имеют большое сердце и будут приветствовать украинцев".

Предыстория:

  • В конце июня Совет ЕС принял решение о продлении временной защиты до 4 марта 2026 года для украинцев, которые бежали в Евросоюз от российской агрессии.
  • Федеральный совет Швейцарии на заседании в среду, 4 сентября, решил не отменять специальный статус защиты S для прибывших из Украины до марта 2026 года и продолжить соответствующие меры поддержки для тех, на кого он распространяется.
  • Министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает пересмотреть правовой статус украинских беженцев, чтобы уменьшить расходы на социальные выплаты и привлечь больше украинцев, получающих помощь, на рынок труда.
  • По результатам опроса мюнхенского института ifo, около 35% украинских беженцев в странах Европы хотят вернуться домой в долгосрочной перспективе.
  • Сразу после побега почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности. "Со временем эта доля стала падать, в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней", – говорится в исследовании.

беженцыАвстрия
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