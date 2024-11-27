Росіяни вдарили безпілотниками по Києву: є поранені

Внаслідок нічної атаки безпілотників Росії по Києву зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі столиці. Двоє людей отримали поранення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, Київська міська військова адміністрація

Пряма мова: "Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків".

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