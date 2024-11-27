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Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые

Иван ДьяконовСреда, 27 ноября 2024, 05:41
Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые
иллюстративное фото: Getty Images

В результате ночной атаки беспилотников России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Два человека получили ранения. 

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация

Прямая речь: "Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков".

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жертвыбеспилотникиКиев
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