Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые
Среда, 27 ноября 2024, 05:41
В результате ночной атаки беспилотников России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Два человека получили ранения.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация
Прямая речь: "Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков".
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Предыстория:
- С вечера 26 ноября Украину атакуют российские дроны-камикадзе, в столице и ряде областей – воздушная тревога.