Россияне ударили беспилотниками по Киеву: есть раненые

В результате ночной атаки беспилотников России по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Два человека получили ранения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, Киевская городская военная администрация

Прямая речь: "Двое пострадавших, одного из них госпитализировали в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков".

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