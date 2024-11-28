Кислиця на Радбезі ООН: Відповіддю на ядерний шантаж Кремля має стати посилення підтримки України

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів членам Ради Безпеки про застосування Росією для удару по Дніпру нової балістичної ракети, призначеної переносити ядерну зброю. Він зазначив, що відповіддю на нинішній ядерний шантаж і погрози Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги Украні.

Джерело: Кислиця на засіданні РБ ООН, цитує Укрінформ

Пряма мова Кислиці: "Наративи Москви після удару, включно з коментарями воєнного злочинця Путіна, вкотре підкреслили наміри Росії переконати світову аудиторію у своїй повній неадекватності – цього разу шляхом демонстрації готовності вбивати українців не лише звичайними, а і ядерними засобами".

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Деталі: Україна закликає держави ООН, зокрема ядерні, засудити "безвідповідальне брязкання Росії ядерними шаблями", зазначив він.

За словами Кислиці, подальші дії Путіна напряму залежатимуть від реакції світової спільноти.

Пряма мова Кислиці: "Якщо його шантаж увінчається успіхом, а опонент проявить слабкість чи готовність до умиротворення, неминуче настане нова і більш жорстка ескалація насильства та порушень".

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Деталі: Якщо ж будуть вжиті адекватні заходи для стримування Росії та зменшення її агресивного потенціалу, Путін зупиниться, вважає Кислиця.

Пряма мова Кислиці: "Тому відповіддю на нинішній ядерний шантаж і погрози Кремля має стати посилення санкцій і збільшення військової допомоги стороні, яка захищається себе, свій народ і принципи Статуту ООН".

Деталі: Він зауважив, що Україна не сприймає занепокоєння щодо посилення спроможності України завдавати ударів по військових цілях на території Росії як нібито "ескалацію" ".

"Таке визначення або демонструє повне нерозуміння природи конфлікту й поточних подій на місцях, або слугує маніпуляцією в інтересах агресора", – сказав Кислиця.

Він розповів, що від початку повномасштабного вторгнення по Україні було випущено понад 11 500 ракет та 33 тис. керованих авіабомб.

Серед цілей, які намагаються вразити російські війська, є підстанції українських АЕС, нагадав дипломат, що становить "реальну і безпосередню загрозу" ядерній безпеці для всього континенту.

Натомість Україна вражає військові командні пункти РФ, аеродроми, артилерійські арсенали, місця дислокації ракет, додав він.

Пряма мова Кислиці: "Росія повинна розуміти, що кожна її спроба розширити війну матиме наслідки. Це має протверезити державу-агресора, зруйнувати її плани й примусити до всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті ООН, а не облудного умиротворення, що нагадує Мюнхен 1938 року".

Деталі: Досягти цього можна двома шляхами: допомагаючи Україні та посилюючи тиск на Росію, підкреслив він.