Кислица на Совбезе ООН: Ответом на ядерный шантаж Кремля должно стать усиление поддержки Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица рассказал членам Совета Безопасности о применении Россией для удара по Днепру новой баллистической ракеты, предназначенной переносить ядерное оружие. Он отметил, что ответом на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи Украине.

Источник: Кислица на заседании СБ ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь Кислицы: "Наративы Москвы после удара, включая комментарии военного преступника Путина, в очередной раз подчеркнули намерения России убедить мировую аудиторию в своей полной неадекватности - на этот раз путем демонстрации готовности убивать украинцев не только обычными, но и ядерными средствами".

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Детали: Украина призывает государства ООН, в частности ядерные, осудить "безответственное бряцание России ядерными саблями", отметил он.

По словам Кислицы, дальнейшие действия Путина напрямую будут зависеть от реакции мирового сообщества.

Прямая речь Кислицы: "Если его шантаж увенчается успехом, а оппонент проявит слабость или готовность к умиротворению, неизбежно наступит новая и более жесткая эскалация насилия и нарушений".

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Детали: Если же будут приняты адекватные меры для сдерживания России и уменьшения ее агрессивного потенциала, Путин остановится, считает Кислица.

Прямая речь Кислицы: "Поэтому ответом на нынешний ядерный шантаж и угрозы Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи стороне, которая защищает себя, свой народ и принципы Устава ООН".

Детали: Он отметил, что Украина не воспринимает беспокойство относительно усиления способности Украины наносить удары по военным целям на территории России как якобы "эскалацию"".

"Такое определение или демонстрирует полное непонимание природы конфликта и текущих событий на местах, или служит манипуляцией в интересах агрессора", - сказал Кислица.

Он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения по Украине было выпущено более 11 500 ракет и 33 тыс. управляемых авиабомб.

Среди целей, которые пытаются поразить российские войска, есть подстанции украинских АЭС, напомнил дипломат, что представляет "реальную и непосредственную угрозу" ядерной безопасности для всего континента.

Зато Украина поражает военные командные пункты РФ, аэродромы, артиллерийские арсеналы, места дислокации ракет, добавил он.

Прямая речь Кислицы: "Россия должна понимать, что каждая ее попытка расширить войну будет иметь последствия. Это должно отрезвить государство-агрессора, разрушить его планы и принудить к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, основанному на Уставе ООН, а не обманчивому умиротворению, напоминающему Мюнхен 1938 года".

Детали: Достичь этого можно двумя путями: помогая Украине и усиливая давление на Россию, подчеркнул он.