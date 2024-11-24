ЗМІ показали уламки "Орешника", яким окупанти вдарили по Дніпру
Неділя, 24 листопада 2024, 15:52
СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.
Джерело: AP
Дослівно: "Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками".
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Деталі: Експерти СБУ підтвердили, що вона була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії.
Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі – 15 хвилин.
Нагадаємо: Видання BILD вважає, що нова російська балістична ракета була тестовою і не мала вибухівки.
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Передісторія:
- За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
- Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада фактично підтвердив дані США, заявивши, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".