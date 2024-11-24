ЗМІ показали уламки "Орешника", яким окупанти вдарили по Дніпру

СБУ показала журналістам залишки російської ракети під назвою "Орешник", яка влучила у місто Дніпро у четвер.

Джерело: AP

Дослівно: "Обвуглені, понівечені дроти й корпус ракети, розміром із велику шину, — це все, що залишилося від зброї, яка може бути оснащена як звичайними, так і ядерними боєголовками".

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Деталі: Експерти СБУ підтвердили, що вона була запущена з полігону Капустін Яр в Астраханській області Росії.

Зазначається, що ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів. Її максимальна швидкість становила 11 Махів, а час польоту до цілі – 15 хвилин.

Нагадаємо: Видання BILD вважає, що нова російська балістична ракета була тестовою і не мала вибухівки.

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