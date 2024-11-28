Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Зеленського відповіли на заклик США мобілізувати юнаків з 18 років

Ольга Глущенко Четвер, 28 листопада 2024, 02:00
У Зеленського відповіли на заклик США мобілізувати юнаків з 18 років
Дмитро Литвин і Володимир Зеленський, фото: Сергій Лещенко у Telegram

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів на заклики США до зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

Джерело: Литвин у мережі Х

Пряма мова: "Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно.

Реклама:

Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів".

Деталі: Литвин додав, що "партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальним виконанням".

Пряма мова: "Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодими хлопцями на фронті".

РЕКЛАМА:

Що передувало: Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

Нагадаємо: 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією. 

мобілізаціяУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України

Заява МЗС: Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій

Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання

Інновації української РЕБ дозволяють ефективно реагувати на дронові атаки Росії – ISW

США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Усі новини...
мобілізація
США закликають Україну мобілізувати юнаків з 18 років – AP
Працівники одеського ТЦК вимагали гроші у чоловіків на блокпостах – ДБР
Правоохоронці перевіряють інвалідність від МСЕК щодо 1695 посадовців
Останні новини
11:13
фото Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув – поліція
11:03
Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
10:57
Як отримати "тисячу Зеленського" і на що її можна використати?
10:55
Для потреб людства: українські вчені шукають корисні морські бактерії в Антарктиці
10:38
Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України
10:35
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт російського МіГ-31К
10:21
Що таке подвійні удари, як Росія здійснювала їх у Сирії та продовжує терор в Україні
10:20
Китай відмовляється працювати з фінустановами РФ під санкціями США
10:20
Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю
10:05
футболНові невдачі "Динамо" й "Шахтаря", ідеальні вихідні "Олександрії". Підсумки туру УПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: