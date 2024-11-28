У Зеленського відповіли на заклик США мобілізувати юнаків з 18 років

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів на заклики США до зниження мобілізаційного віку, зазначивши, що обіцяне озброєння не надходить вчасно, і не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів.

Джерело: Литвин у мережі Х

Пряма мова: "Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно.

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Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів".

Деталі: Литвин додав, що "партнери мають повний доступ до даних і можуть порівняти обіцянки з реальним виконанням".

Пряма мова: "Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці чи нерішучість у підтримці молодими хлопцями на фронті".

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Що передувало: Адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.

Нагадаємо: 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.