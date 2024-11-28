Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин ответил на призывы США к снижению мобилизационного возраста, отметив, что обещанное вооружение не поступает вовремя, и не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

Источник: Литвин в сети Х

Прямая речь: "Нет смысла слышать призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя.

Реклама:

Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат".

Детали: Литвин добавил, что "партнеры имеют полный доступ к данным и могут сравнить обещания с реальным выполнением".

Прямая речь: "Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодыми ребятами на фронте".

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Администрация действующего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.

Напомним: 19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.