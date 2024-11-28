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Масований удар РФ 28 листопада: ППО збила 79 ракет і 35 дронів зі 188 повітряних цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 10:52
Масований удар РФ 28 листопада: ППО збила 79 ракет і 35 дронів зі 188 повітряних цілей
ілюстрація Повітряних сил

У ніч на 28 листопада Росія здійснила масовану комбіновану ракетно-дронову атаку на українську енергетику: протиповітряна оборона знищила 76 крилатих ракет, 3 керовані авіаційні ракети та 35 БпЛА зі 188 ворожих цілей.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Із 19.30 27 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

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- 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської обл. – РФ по Харківщині;

- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська обл. – РФ;

- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

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- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;

- 97 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ.

Станом на 10.30 підтверджено збиття:

- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";

- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 35 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники) локаційно втрачено

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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