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Массированный удар РФ 28 ноября: ПВО сбила 79 ракет и 35 дронов из 188 воздушных целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 10:52
Массированный удар РФ 28 ноября: ПВО сбила 79 ракет и 35 дронов из 188 воздушных целей
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 28 ноября Россия осуществила массированную комбинированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергетику: противовоздушная оборона уничтожила 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 БПЛА из 188 вражеских целей.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 19.30 27 ноября противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками. В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено 188 средств воздушного нападения:

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- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской обл. - РФ по Харьковской области;

- 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл;

- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

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- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

- 97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово - РФ.

По состоянию на 10.30 подтверждено сбитие:

- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

- 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

- 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника) локально потеряно

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
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