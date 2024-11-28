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В Україні ввели екстрені відключення світла: енергетика під масованим ударом   

Ірина БалачукЧетвер, 28 листопада 2024, 07:07
В Україні ввели екстрені відключення світла: енергетика під масованим ударом   
Фото ілюстративне з Facebook Германа Галущенка

В усіх областях України терміново ввели екстрені відключення електроенергії в Україні через російську масовану ракетно-дронову атаку.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook

Пряма мова міністра: "Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼєкти відбуваються по всій Україні.

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Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії".

Деталі: За словами Галущенка, інформацію про наслідки атаки будуть уточнювати, як тільки дозволятиме безпекова ситуація.

Передісторія:

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  • О 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет. Росія атакує різні регіони. У Харкові та Луцьку пролунали вибухи.

енергетикаракетний удар
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