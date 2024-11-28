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Росіяни розстріляли 5 українських полонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 28 листопада 2024, 13:17
Росіяни розстріляли 5 українських полонених поблизу Новодарівки на Запоріжжі
Фото: Запорізька облпрокуратура

Російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, розпочато кримінальне провадження.

Джерело: ОГП, Запорізька облпрокуратура у Facebook

Дослівно: "За попередніми даними, 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії, військовослужбовці збройних сил РФ здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шести, взятих у полон".

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Деталі: Повідомляється, що правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину.

Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Що передувало: Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.

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