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Россияне расстреляли 5 украинских пленных вблизи Новодаровки в Запорожье

Станислав ПогориловЧетверг, 28 ноября 2024, 13:17
Россияне расстреляли 5 украинских пленных вблизи Новодаровки в Запорожье
Фото: Запорожская облпрокуратура

Российские захватчики расстреляли пятерых пленных бойцов Вооруженных сил вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, начато уголовное производство.

Источник: ОГП, Запорожская облпрокуратура в Facebook

Дословно: "По предварительным данным, 24 ноября 2024 года вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия, военнослужащие вооруженных сил РФ совершили расстрел пятерых украинских защитников из шести, взятых в плен".

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Детали: Сообщается, что правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого сейчас проверяются на причастность к этому преступлению.

Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Что предшествовало: Офис генпрокурора констатирует, что с каждым месяцем растет количество расстрелов украинских военнопленных. В октябре-ноябре прокуратура открыла 13 дел по расстрелам 54 украинских военнопленных, что составляет треть всех таких производств в 2024 году.

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