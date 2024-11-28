Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы о последствиях атаки РФ: сбито 90% крылатых ракет, но есть 12 попаданий в энергообъекты

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 14:11
Воздушные силы о последствиях атаки РФ: сбито 90% крылатых ракет, но есть 12 попаданий в энергообъекты
фото ГСЧС

В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру - электрические подстанции в разных областях Украины. К сожалению, есть попадания!

Реклама:

Стоит отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора".

Детали: В Воздушных силах разъясняют, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения и постоянно их совершенствует, отмечают в ВС ВСУ. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

РЕКЛАМА:

Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

Также отмечается, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МОГ.

Дословно: "Мы благодарим всех, кто помогает Воздушным силам в укреплении противовоздушной обороны. Спасибо за понимание и просим граждан придерживаться рекомендаций безопасности".

ракетный ударРосcияПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Правительство переименовало Минреинтеграции в Министерство национального единства

Все новости...
Путин уже грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"
Россияне расстреляли 5 украинских пленных вблизи Новодаровки в Запорожье
ГУР уничтожило в оккупированном Крыму российскую РЛС "Подлет" за $5 миллионов
Саперы ГСЧС обнаружили остатки российской крылатой ракеты в Киеве
Последние новости
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
22:54
видеоШестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
22:49
Внезапно "исцелился" после встречи с пограничниками: мужчину разоблачили при попытке незаконного выезда
22:30
СМИ: Трамп пошутил перед Трюдо, что Канада должна стать 51-м штатом США
Все новости...
Реклама:
Реклама: