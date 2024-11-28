Воздушные силы о последствиях атаки РФ: сбито 90% крылатых ракет, но есть 12 попаданий в энергообъекты

В результате массированной атаки РФ в четверг зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора, Воздушные силы рассказали об особенностях тактики врага, который пытается истощить украинскую ПВО.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру - электрические подстанции в разных областях Украины. К сожалению, есть попадания!

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Стоит отметить, в результате противовоздушного боя сбито почти 90 процентов крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, как мы сообщали ранее, сбиты три управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локально потеряно. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора".

Детали: В Воздушных силах разъясняют, что в последнее время, во время воздушных атак, противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения и постоянно их совершенствует, отмечают в ВС ВСУ. Речь идет об отстрелах тепловых и радиолокационных ловушек, а также использует средства РЭБ индивидуальной защиты, установленные непосредственно на ракетах.

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Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые есть на вооружении Воздушных сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому, во время массированных вражеских атак, используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

Также отмечается, что накануне атак противник учитывает метеорологические условия, которые существенно влияют на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МОГ.

Дословно: "Мы благодарим всех, кто помогает Воздушным силам в укреплении противовоздушной обороны. Спасибо за понимание и просим граждан придерживаться рекомендаций безопасности".