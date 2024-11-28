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Керівниці МСЕК, яка викидала сумки з доларами у вікно, знову зменшили заставу

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 17:22
Керівниці МСЕК, яка викидала сумки з доларами у вікно, знову зменшили заставу
Тетяна Крупа в суді. фото - "Суспільне"

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою підозрюваній у незаконному збагаченні очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, але ще знизив суму застави.

Джерело: hromadske з посиланням на трансляцію суду

Деталі: Запобіжний захід Крупі продовжили до 26 січня 2025 року включно. При цьому їй зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави із 300 до 280 мільйонів гривень. Лише тиждень тому заставу Крупі зменшили на 200 мільйонів гривень.

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Адвокати Крупи вказували, що сума застави є непомірною, а за станом здоров’я Крупа не може перебувати у СІЗО.

Прокурор же казав, що Крупа має значний матеріальний достаток для спроби втекти за кордон. Окрім того, у слідства є припущення, що не всі кошти, отримані протиправним шляхом, були вилучені у керівниці МСЕК. За словами прокурора, частина таких коштів знаходиться за кордоном.

Що передувало: У Хмельницькій МСЕК на запит "Українських новин" повідомили, що Тетяна Крупа продовжує перебувати на посаді головного лікаря КЗОЗ "Хмельницький обласний МСЕК". Але зарплату за час перебування під вартою їй не нараховували.

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Передісторія:

  • В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
  • У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
  • Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
  • Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
  • 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн. 

корупціясуд
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