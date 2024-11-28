Керівниці МСЕК, яка викидала сумки з доларами у вікно, знову зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою підозрюваній у незаконному збагаченні очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, але ще знизив суму застави.

Джерело: hromadske з посиланням на трансляцію суду

Деталі: Запобіжний захід Крупі продовжили до 26 січня 2025 року включно. При цьому їй зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави із 300 до 280 мільйонів гривень. Лише тиждень тому заставу Крупі зменшили на 200 мільйонів гривень.

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Адвокати Крупи вказували, що сума застави є непомірною, а за станом здоров’я Крупа не може перебувати у СІЗО.

Прокурор же казав, що Крупа має значний матеріальний достаток для спроби втекти за кордон. Окрім того, у слідства є припущення, що не всі кошти, отримані протиправним шляхом, були вилучені у керівниці МСЕК. За словами прокурора, частина таких коштів знаходиться за кордоном.

Що передувало: У Хмельницькій МСЕК на запит "Українських новин" повідомили, що Тетяна Крупа продовжує перебувати на посаді головного лікаря КЗОЗ "Хмельницький обласний МСЕК". Але зарплату за час перебування під вартою їй не нараховували.

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