Керівниці МСЕК, яка викидала сумки з доларами у вікно, знову зменшили заставу
Вищий антикорупційний суд продовжив тримання під вартою підозрюваній у незаконному збагаченні очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, але ще знизив суму застави.
Джерело: hromadske з посиланням на трансляцію суду
Деталі: Запобіжний захід Крупі продовжили до 26 січня 2025 року включно. При цьому їй зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави із 300 до 280 мільйонів гривень. Лише тиждень тому заставу Крупі зменшили на 200 мільйонів гривень.
Адвокати Крупи вказували, що сума застави є непомірною, а за станом здоров’я Крупа не може перебувати у СІЗО.
Прокурор же казав, що Крупа має значний матеріальний достаток для спроби втекти за кордон. Окрім того, у слідства є припущення, що не всі кошти, отримані протиправним шляхом, були вилучені у керівниці МСЕК. За словами прокурора, частина таких коштів знаходиться за кордоном.
Що передувало: У Хмельницькій МСЕК на запит "Українських новин" повідомили, що Тетяна Крупа продовжує перебувати на посаді головного лікаря КЗОЗ "Хмельницький обласний МСЕК". Але зарплату за час перебування під вартою їй не нараховували.
Передісторія:
- В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
- У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.
- Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.
- 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.