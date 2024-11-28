Руководительнице МСЭК, которая выбрасывала сумки с долларами в окно, снова уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей подозреваемой в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, но еще снизил сумму залога.

Источник: hromadske со ссылкой на трансляцию суда

Детали: Меру пресечения Крупе продлили до 26 января 2025 года включительно. При этом ей уменьшили альтернативную меру пресечения в виде залога с 300 до 280 миллионов гривен. Всего неделю назад залог Крупе уменьшили на 200 миллионов гривен.

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Адвокаты Крупы указывали, что сумма залога является непомерной, а по состоянию здоровья Крупа не может находиться в СИЗО.

Прокурор же говорил, что Крупа имеет значительный материальный достаток для попытки сбежать за границу. Кроме того, у следствия есть предположение, что не все деньги, полученные противоправным путем, были изъяты у руководительницы МСЭК. По словам прокурора, часть таких средств находится за рубежом.

Что предшествовало: В Хмельницкой МСЭК на запрос "Украинских новостей" сообщили, что Татьяна Крупа продолжает находиться на должности главного врача Хмельницкой областной МСЭК. Но зарплату за время пребывания под стражей ей не начисляли.

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