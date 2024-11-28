Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Руководительнице МСЭК, которая выбрасывала сумки с долларами в окно, снова уменьшили залог

Валентина РоманенкоЧетверг, 28 ноября 2024, 17:22
Руководительнице МСЭК, которая выбрасывала сумки с долларами в окно, снова уменьшили залог
Татьяна Крупа в суде. фото - "Суспільне"

Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей подозреваемой в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, но еще снизил сумму залога.

Источник: hromadske со ссылкой на трансляцию суда

Детали: Меру пресечения Крупе продлили до 26 января 2025 года включительно. При этом ей уменьшили альтернативную меру пресечения в виде залога с 300 до 280 миллионов гривен. Всего неделю назад залог Крупе уменьшили на 200 миллионов гривен.

Реклама:

Адвокаты Крупы указывали, что сумма залога является непомерной, а по состоянию здоровья Крупа не может находиться в СИЗО.

Прокурор же говорил, что Крупа имеет значительный материальный достаток для попытки сбежать за границу. Кроме того, у следствия есть предположение, что не все деньги, полученные противоправным путем, были изъяты у руководительницы МСЭК. По словам прокурора, часть таких средств находится за рубежом.

Что предшествовало: В Хмельницкой МСЭК на запрос "Украинских новостей" сообщили, что Татьяна Крупа продолжает находиться на должности главного врача Хмельницкой областной МСЭК. Но зарплату за время пребывания под стражей ей не начисляли.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
  • Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
  • Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.
  • 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

коррупциясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
коррупция
Коррупция в китайской армии: расследование затронуло министра обороны и топ-генералов – FT
Советник Трампа вымогал деньги у кандидатов за должности в новой администрации – WP
Экс-главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе уменьшили залог на 200 млн грн
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: