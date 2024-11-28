Руководительнице МСЭК, которая выбрасывала сумки с долларами в окно, снова уменьшили залог
Высший антикоррупционный суд продлил содержание под стражей подозреваемой в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, но еще снизил сумму залога.
Источник: hromadske со ссылкой на трансляцию суда
Детали: Меру пресечения Крупе продлили до 26 января 2025 года включительно. При этом ей уменьшили альтернативную меру пресечения в виде залога с 300 до 280 миллионов гривен. Всего неделю назад залог Крупе уменьшили на 200 миллионов гривен.
Адвокаты Крупы указывали, что сумма залога является непомерной, а по состоянию здоровья Крупа не может находиться в СИЗО.
Прокурор же говорил, что Крупа имеет значительный материальный достаток для попытки сбежать за границу. Кроме того, у следствия есть предположение, что не все деньги, полученные противоправным путем, были изъяты у руководительницы МСЭК. По словам прокурора, часть таких средств находится за рубежом.
Что предшествовало: В Хмельницкой МСЭК на запрос "Украинских новостей" сообщили, что Татьяна Крупа продолжает находиться на должности главного врача Хмельницкой областной МСЭК. Но зарплату за время пребывания под стражей ей не начисляли.
Предыстория:
- В ходе расследования фактов незаконного оформления инвалидности мужчинам-уклонистам правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах и по месту жительства руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
- У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Кроме того, дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
- Во время проведения следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив через окно две сумки с полмиллионом долларов США.
- 7 октября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Татьяне Крупе. Ее отправили под стражу на 60 суток (до 3 декабря) с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.